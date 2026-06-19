マンハッタンの熱狂が、ブロンクスの主砲に火をつけた。右肋骨の疲労骨折で離脱中のヤンキース、アーロン・ジャッジ外野手（３４）が、ニューヨークに再びトロフィーを持ち帰る決意をにじませた。米メディア「ヘビー」は１９日（日本時間２０日）、ＮＢＡのニックスが５３年ぶりの優勝でパレードを行って街を歓喜に包んだ直後、ヤンキースの主将が「次は自分たちだ」とばかりに力強いメッセージを発したと報じた。ニックスは１