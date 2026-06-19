「天性の才能に近いものがある」アイドルグループ・M!LKの佐野勇斗が、最近変わったと思うメンバーについて語った――。佐野勇斗○「とにかくおもしろい」「天性の才能に近いものがある」塩崎太智の魅力4日に更新されたYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』で、ファンの質問に答えた佐野。「昔と比べて変わったなと思うメンバー」を聞かれると、「太智くんですね。もう確実に太智くん」と塩崎太智の名前を即答し、「本当にここ1〜2カ