パパさんが赤ちゃんのお世話をしていると、甘えたい猫さんが隣にきて…？なんともいじらしい“順番待ち”が、反響を呼ぶこととなりました。 話題となっている投稿は記事執筆時点で4.9万回再生を突破し、「もう、ただただ可愛いなぁ」「さすがアニキ」「ちゃんと順番待ちして偉いね」といったコメントが寄せられています。 【動画：赤ちゃんにミルクをあげるパパ→猫が甘えたそうな様子で…圧倒的に尊い『順番待ちをする光景