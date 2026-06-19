猫の肉球の色から見た4つの性格傾向 猫の実際の性格が作られる要因には、持って生まれた特性や生育環境、飼い主の接し方なども含まれますが、肉球の色は、性格傾向の要素のひとつといわれています。 まずは、前足の肉球から見てみましょう。 ピンク さくらのようなピンク色の肉球は、全体的に白毛や淡いクリーム色の被毛が多い猫に多く見られる特徴です。 ピンクの肉球を持つ猫は、「おっとりした