インターホンの音が鳴った瞬間、一斉に動き出した猫ちゃんたち。その予想外の行動が注目を集めています。話題の動画の再生回数は146万回を超え「統一感すごい！可愛いダッシュ」「早送りかと」「電車の中で吹いてしまいました」といったコメントが集まっています。 【動画：1階に集まっていた猫たち→『インターホンの音』が聞こえると…驚きの瞬間】 インターホンの音で猫たちが一斉に避難！？ Instagr