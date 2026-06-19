「元祖メガネっ子アイドル」として知られるタレント・時東ぁみ(38)が18日、自身のインスタグラムを更新。肉体作りの合同トレーニングに参加したことを報告した。 【写真】地味に見えるけど…こういうのがイチバン効くぅ～ 8月9日に横浜で開催されるフィットネス大会「PURSUIT JAPAN」出場を宣言、肉体強化に努めている時東は、「合同トレーニングに参加してきた」とつづり、ワインレッドのブラトップ&