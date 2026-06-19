グラビアアイドルで軽トラ女子の三田悠貴が、6月16日発売の「週刊SPA!」(扶桑社)6月23・30日合併号で2回目となる「グラビアン魂」に登場した。 【写真】清楚なワンピから一転して大胆に デビュー間もない前回登場時に比べ、すっかり表情が豊かになり、プロポーションも見事。清楚なワンピースで爽やかな笑みを浮かべたかと思えば、自慢のG砲が支えきれないような大胆ショットも披露している。 16日に更