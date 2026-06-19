◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）中日は、接戦を競り勝ち、リーグ戦再開の初戦を白星発進した。打線は、２回に村松の右前適時打と田中の左犠飛で２点を先制。３回には石伊の５号ソロで追加点を奪った。先発した金丸は、６回に１０安打を許しながらも、２失点と粘投。３―０の５回２死からダルベックに左前打を許すと、岸田の４号２ランで、１点差に迫られた。６回には２死から増田の中前打と代打