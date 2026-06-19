◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）巨人が中日に競り負け、リーグ戦再開は黒星発進。セ･リーグ首位から陥落した。先発の竹丸和幸投手が５回３失点で自身４連敗となる６敗目（５勝）。主砲のダルベック内野手を来日初となる３番スタメンで起用し、４番に今季初めて岸田行倫捕手を据えるなど打線を大幅に組み替えたが、好機にあと一本が出なかった。７回の攻撃でも守備妨害で同点機をつぶし、橋上秀樹監