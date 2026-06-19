日本代表が練習拠点にする米ナッシュビルから約１７００キロ南下したモンテレイ。チュニジア戦の決戦の地に、岩原正幸キャップが日本代表より一足早く先乗り。現地リポートする。＊＊＊モンテレイ国際空港に降り立ち屋外に出ると、もわっとした熱風が肺になだれ込んできた。まるで真夏の都内の地下鉄のホームにいるような感じだ。時計の針は午後１１時。午後１０時キックオフのチュニジア戦に置き換えると、後半が始まった