１９日、浙江省杭州市にある浙江青士新材料科技を視察するミンアウンフライン大統領。（杭州＝新華社記者／劉銘翔）【新華社杭州6月19日】中国を国賓として訪問したミャンマーのミンアウンフライン大統領は19日、浙江省杭州市を訪れた。１９日、ロボットメーカーの杭州宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）を視察するミンアウンフライン大統領。（杭州＝新華社記者／劉銘翔）