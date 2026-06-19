◇パ・リーグ日本ハム4―3ソフトバンク（2026年6月19日エスコンＦ）日本ハムは19日、今季のソフトバンク戦9試合目で初勝利。投打がかみ合い、新庄剛志監督（54）の繰り出した継投策も決まった。試合後、指揮官は「明日も行きまっせー！！」と力強くコメントした。先発・伊藤大海投手（28）は、6回100球を投げて4安打2失点、10奪三振の力投。2点リードの状態で救援陣にバトンを渡した。伊藤は、試合前の時点で同じくリー