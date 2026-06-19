未上場ベンチャー企業向けの株式投資型クラウドファンディングプラットフォームを展開するFUNDINNOが、12日に通期業績の下方修正を発表した。11億4700万円の最終利益から一転、10億円近い赤字へと切り替えたのだ。 FUNDINNOは2025年12月5日に新規上場したばかりの会社である。上場時に開示していた11億円を超える純利益予想は、2025年10月期の純利益の3倍近い金額であり、上場後の成長性に期待感を持たせていた。