女優の安達祐実（44）が19日、自身のインスタグラムを更新。豪華共演者との集合写真を公開した。「舞台『#シャープさんフラットさん』」と書き出した安達。「脚本の素晴らしさ演出の巧みさスタッフさんの知恵と技術の結晶キャストの煌めきそりゃもう流星群のような集団で作ってる」とつづって共演者との写真をアップした。写真には俳優の柄本時生、トリンドル玲奈、マキタスポーツらの姿も。ファンからは「豪華な方々」「