2026W杯を戦うエジプト代表では、今季までリヴァプールでプレイしてきたFWモハメド・サラーと、マンチェスター・シティFWオマル・マルムシュの2人が攻撃の中心となる。ただ、新たな象徴となり得る有望株も出てきている。グループG初戦のベルギー戦に75分から途中出場した18歳FWハムザ・アブドゥルカリームだ。アブドゥルカリームは国内の名門アル・アハリを経て、今年2月にバルセロナと契約を結んだ期待の新星だ。まずはバルセロナ