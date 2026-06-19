札幌・中央警察署は2026年6月18日、住所不定の飲食店従業員の男（21）を脅迫の疑いで逮捕しました。男はSNSのメッセージ機能を使い、6月12日午前6時半ごろ知人の10代後半の女性を、14日午前5時半ごろに18歳の女性をそれぞれ脅迫した疑いがもたれています。警察によりますと、男は18歳の女性に対して「ぜってえぶっ殺すからな」とメッセージを送ったということです。14日夜、女性2人が中央警察署管内の交番を訪れ「メッ