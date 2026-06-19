◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１９日・東京ドーム）巨人は２―３の７回に守備妨害が絡み、痛恨の“併殺”となった。無死一塁。ダルベックの５球目に一塁走者・松本がスタートを切り、捕手の送球は大きくそれた。しかしこの球で空振り三振となったダルベックの捕手への守備妨害の判定となり、走者の松本もアウトに。１死二塁となったかと思われた場面だったが、まさかの２死走者なしとなった。橋上監督代行も一塁ベンチ