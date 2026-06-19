◆パ・リーグ日本ハム４―３ソフトバンク（１９日・エスコンフィールド）ソフトバンクは日本ハム戦の開幕からの連勝が８で止まった。先発の大津亮介が１点リードの４回に万波中正、野村佑希の連続適時打で逆転を許すと、６回にはレイエスに１４号ソロを浴びた。大津は７回まで投げて今季ワーストの４失点で、自身の連勝が３で止まる２敗目を喫した。打線は今季１軍初昇格の石塚綜一郎が「６番・一塁」で抜てきされ、４回２死