◆パ・リーグ日本ハム４―３ソフトバンク（１９日・エスコンフィールド）日本ハムはソフトバンクに競り勝ち、今季の同カード初勝利。対ソフトバンクの連敗を８で止めた。貯金を今季最多の８に伸ばし、２位ソフトバンクに１ゲーム差に迫った。初回、水谷の先頭打者本塁打となる左越え３号ソロで先制。４回に一時逆転されたが、その裏に万波、野村の連続適時打で再逆転に成功した。６回にはレイエスが右中間に１４号ソロを運