北中米Ｗ杯は第８日を終え、２８試合で８９ゴールが生まれた。１試合平均３・１８点。前回の２２年カタール大会（６４試合１７２点）の同２・６９点を大幅に上回るペースで量産されている。ハットトリックはメッシ（アルゼンチン）を含む２人が達成し、決勝でエムバペ（フランス）が決めた前回大会に早くも並んだ。今大会から出場チームが３２→４８チームに大幅増。初出場組では、カボベルデが優勝候補スペインに０―０で引き