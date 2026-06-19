◆パ・リーグロッテ―楽天（１９日・ＺＯＺＯマリン）楽天がロッテに逆転された。同点の６回２死満塁。３番手の柴田が愛斗に左翼席へ満塁アーチを被弾した。一時は３点のリードがあったゲームだったが、ビハインドを背負う展開になった。吉井理人監督が就任後初の試合。序盤から試合は動いていた。初回２死一塁で、マッカスカーが左翼へ４号２ラン。助っ人の一発で先制に成功し、指揮官も拍手を送って称賛した。１点リード