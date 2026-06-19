第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の福岡大会の組み合わせ抽選会が１９日、福岡市内で行われた。７月４日に開幕し、順調に日程が消化されれば決勝は同２５日に行われる。昨秋の明治神宮大会覇者で春の九州４強・九州国際大付が本命。１８７センチの２年生左腕・岩見は制球力が向上し、成長著しい。対抗は県立の雄・東筑。最速１４７キロ右腕・深町が投打に先導する。投手力が充実する飯塚、秋の県準Ｖ