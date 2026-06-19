東海道新幹線は、浜松駅で線路内に人が立ち入った影響で、全線で運転を見合わせていましたが、午後8時48分に順次運転を再開しました。 【写真を見る】【速報】東海道新幹線 全線で運転再開 線路内に立ち入った人が列車と接触 一時全線で運転見合わせ JR東海によりますと、19日午5時半すぎ、浜松駅で線路内に立ち入った人が東京発博多行きの「のぞみ49号」と接触しました。 このため東海道新幹線は、全線で運転を見合わせていま