女優・吉瀬美智子（５１）のイメチェン姿が話題になっている。１９日までに自身のインスタグラムを更新し、「本日よりクリクリパーマヘア」と新しいヘアスタイルを披露。続く投稿では「美容室、歯医者、買い物とバタバタ夕飯作るのサボり気味〜そんな日もあるよね六本木ヒルズにて」と、食事の様子を載せ、ウィンクとピースサインをする写真もアップした。これらの投稿にフォロワーからは「かわいい」「美智子ヘアーで