日本原子力研究開発機構（JAEA）によりますと、19日午前10時過ぎ、茨城県東海村にある原子力科学研究所内で電源ケーブルの収納ボックスから火があがっているのを職員が発見したということです。通報を受け消防が駆けつけましたが、消火活動は行わず、およそ1時間半後に自然に鎮火したことを確認したということです。現場は、放射線による被ばくが一定量を超える可能性のある「管理区域」に指定されたエリアですが、今回の火災によ