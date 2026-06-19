メイショウタバルの宝塚記念連覇。パドックで跨った時点で雲行きが少し怪しくなってはいましたが、まさか、良馬場発表から稍重を飛び越えて重にまで変えてしまうほどの雨になるとは想像もしませんでした。松本好雄会長が天国から降らしてくれているのかなと思ったのは本当の話で、ズブ濡れになってもまったく嫌な気持ちにならなかったのは、ボクだけだったのかもしれません。【宝塚記念】武豊「胸を張ってフランスに行ける」メイ