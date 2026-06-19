【新華社ウルムチ6月19日】中国新疆ウイグル自治区トルファン市の料理店では、旧暦5月5日の端午節（今年は6月19日）に合わせ、ブドウの葉で包んだユニークなちまきを売り出した。新鮮なブドウの葉を使い、地元産の羊肉などを包んだもので、葉と羊肉の香りが絶妙に調和し、もちもちとして柔らかく、豊かな風味を持つ独特の味わいに仕上がっている。トルファン市ではブドウの葉の商品化が住民の収入増を後押しする産業となってい