アメリカのトランプ大統領が高市総理を「私の最大のファンだ」などと発言したことについて、木原官房長官は19日、「コメントは控える」と評価を避けました。アメリカトランプ大統領「She is my biggest fan. I have to tell you, she thinks I did a great job」トランプ大統領は17日、G7サミット閉幕後の記者会見で、高市総理について「彼女