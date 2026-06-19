財務省と経済産業省は１９日、中国産と台湾産のニッケル系ステンレス冷延鋼帯・冷延鋼板が不当に安く国内に輸入され、国内企業が損害を受けたと推定する仮決定を行ったと発表した。関税・外国為替等審議会への諮問を経て、７月にも反ダンピング（不当廉売）関税を暫定的に発動する。ニッケル系ステンレス冷延鋼帯・冷延鋼板は、食器や鉄道の車両など様々な分野に使用されている。昨年７月から行っていた調査で、自国・地域内の