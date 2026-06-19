◇パ・リーグロッテ―楽天（2026年6月19日ZOZOマリン）ロッテが最強“助っ人”の後押しで逆転に成功した。4―4の6回、2死から山口の四球と安田の右前打で一、三塁のチャンスをつくると、右翼席に陣取った習志野高校の吹奏楽部から「レッツゴー習志野」が奏でられた。この日は特別応援で「レッツゴーマリーンズ」として、ロッテの攻撃を彩った。この応援を背にポランコは四球で2死満塁。鳴り響く習志野の“美爆音”の