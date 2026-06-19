◇プロ野球パ・リーグ ロッテー楽天(19日、ZOZOマリン)ロッテ・愛斗選手が、今季第1号となる満塁ホームランを放ちました。場面は「4-4」の同点で迎えた6回。この回からマウンドには2番手・鈴木翔天投手を迎えるも、2アウトまで追い込まれます。それでも前の打席でホームランを放っていた山口航輝選手が四球で出塁すると、続く安田尚憲選手もポテンヒットで出塁。ポランコ選手も四球を選び満塁の好機を迎えます。マウンドは3番手・