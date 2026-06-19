盛り上がりを見せるサッカーワールドカップ。日本代表は21日、第2戦に臨みます。負けられない一戦の相手は北アフリカのチュニジアです。県内の大学に通う留学生に試合の見どころをはじめ、どんな国なのか聞いてきました。決戦の地、メキシコのモンテレイに移動した日本代表。負けられない第2戦でぶつかるのは。【中村敬斗選手】「特にチュニジア戦みたいにひか れた相手に対しては、いるメンバーでベストを尽く