All About ニュース編集部は2026年5月29日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「永瀬廉さんの出演作」に関するアンケート調査を実施しました。King & Princeのメンバーとして人気の永瀬さんは、これまでさまざまなドラマや映画に出演して話題のキャラクターを演じています。そこで、この記事では「永瀬廉がハマり役だったと思う出演作」ランキングの結果を紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】同率2位：『弱虫ペ