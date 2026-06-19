モーニング娘。'26の牧野真莉愛さんが、週刊少年チャンピオン（秋田書店）29号の表紙と巻頭グラビアに登場しました。【写真】牧野真莉愛が衝撃的な「パンティーテックス」姿を披露牧野さんにとって通算15度目のソロ表紙。牧野さんは高校生の頃から同誌の表紙を飾り続けており、長年にわたって誌面を彩ってきました。6月24日にモーニング娘。'26からの卒業を控える牧野さん。今号は事実上の「卒業記念グラビア」です。付録として両