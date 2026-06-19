元NMB48・上西怜さんのSPA!デジタル写真集「上西怜瑞々しく妖艶に」がリリース。誌面カットが公開されました。【写真】もしかしてキス顔？上西怜さんを激写撮影のテーマは「ハツラツ＆セクシー！」バスケットボールコートで上西さんが元気ハツラツに汗を流す姿を激写しており、ドリブルやシュート練習する姿も収められています。汗をかいた後、着ていたシャツを脱ぎ捨てると、オレンジ柄のビキニ！スポーツドリンクを飲んで、