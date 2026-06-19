女性ファッション誌『Ray』2026年8月号（DONUTS）が6月23日に発売。通常版の表紙は俳優の畑芽育、特別版の表紙はJO1とINIから結成されたスペシャルユニット・JI BLUEが務める。 【写真】『Ray』2026年8月号の表紙を見る 通常版表紙を飾る畑芽育は、2025年9月号以来約1年ぶりの登場で、初の単独表紙となる。自然をバックに撮影されたカットでは、ピュアさと透明感が際立つビジュアルに仕上がっている。カバーガー