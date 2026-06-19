NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本は、7月1日（水）〜9月30日（水）の期間、今年で30周年を迎えた『ポケットモンスター』とのタイアップキャンペーン「めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたび」を開催する。【写真】ゲットしたい！アクスタなどオリジナルグッズ■テーマは“でかける”今回“でかける”をテーマに開催される「めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたび」は、対象のサービスエリア（SA）