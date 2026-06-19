韓国発祥の“野菜パン”などを展開する「ジョンナンミミョンガ」が、名古屋駅のジェイアール名古屋タカシマヤに期間限定で出店し、人気を集めています。17日、ジェイアール名古屋タカシマヤの地下1階にできていた長い行列。お目当ては、見た目が野菜にそっくりなパンです。タカシマヤに期間限定で出店している韓国発祥の「ジョンナンミミョンガ」は、東京や大阪にポップアップで出店した際には、3時間待ちにもな