長崎ヴェルカは、来シーズンから指揮を執る新たなヘッドコーチを19日に発表しました。 新ヘッドコーチは、オーストラリア出身のディーン・ヴィッカーマン氏 54歳です。 2017年からオーストラリアリーグNBLの強豪チームで指揮を執り、リーグ優勝に導いた経験があるほか、最優秀コーチ賞に3回、輝いています。 ヴィッカーマン新ヘッドコ&