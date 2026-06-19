長崎市役所のレストランに、県産のタコを使ったイタリアンが登場です。 長崎市役所のレストラン「 ル・シェフ」。 県産食材をPRするため、毎月19日に提供されるランチメニューの6月の主役は「マダコ」です。 全国トップレベルの漁獲量を誇る「タコ」を、イタリアの地中海をイメージしたトマトソースで味わいます。 （寺田美穂アナウンサー） 「タコのうまみが広がります