18日夜、埼玉県加須市の国道125号に設置された移動式オービスが盗まれる事件がありました。18日午後11時半頃、移動式オービス＝速度違反取締装置が何者かに盗まれる事件がありました。警察によりますと、18日午後7時頃から交通違反の取り締まりのため移動式オービスが設置され、警察官2人が少し離れたパトカーから監視していたということです。2人はおよそ30分ごとに撮影されたデータを確認していましたが、目を離している隙に盗ま