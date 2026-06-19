通信販売大手のジャパネットホールディングス（長崎県佐世保市）は19日、新潟県燕市の家電メーカー「ツインバード」の完全子会社化を目指し、10月下旬をめどにTOBを実施すると発表した。ツインバードの取締役会の賛同が前提で、「敵対的買収ではない」と説明している。人口減少などで競争が激化する中、家電の製造から販売までを一気通貫で手がける狙いがある。買い付け価格は1株当たり800円で、実現すれば、ジャパネットの上