◇プロ野球セ・リーグ 巨人-中日(19日、東京ドーム)巨人のダルベック選手が守備妨害で走者がアウトになりました。巨人1点ビハインドの7回、ノーアウトランナー1塁で3番のダルベック選手に打席がまわると2ボール2ストライクからの5球目、1塁ランナーの松本剛選手がスタートするとダルベック選手は空振り三振。この際、キャッチャーの2塁送球はそれランナー2塁となりました。しかし球審はランナーに対してアウトの判定。球審の長井審