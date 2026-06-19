【テヘラン共同】ホルムズ海峡を管理するイランの「ペルシャ湾海峡庁」は19日、海峡通航を希望する船舶に対し、専用ウェブサイトなどを通じて事前申請するよう求めた。米国との覚書に沿い、60日間は無料航行が認められるとしている。