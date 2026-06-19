厚生労働省最低賃金の2026年度改定議論が始まるのを前に、決定金額の早期適用を都道府県側に促す報告書を厚生労働省の審議会がまとめる方向で最終調整していることが分かった。関係者が19日明らかにした。25年度は地域間で引き上げ競争が激化し、全国平均（時給）で過去最大の66円のアップとなった一方、企業の準備期間などとして適用を従来より大きく遅らせる県が続出した。報告書はこうした動きに自制を求め、賃上げの経済効