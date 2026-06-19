「カスタム総工費3億5000万円」と公言している美容整形タレント・ヴァニラが19日、Instagramを更新。新たな施術を行ったことを明かした。【映像】ヴァニラ、整形ビフォアフ＆旅行中のすっぴん「フランス人形になりたい」という理想をかなえるため、美容整形を重ねているというヴァニラ。YouTubeチャンネルでは、いままでに経験した美容整形について発信しており、韓国旅行中のすっぴん姿なども公開している。ヴァニラ、新た