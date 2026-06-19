静岡県の浜松駅で発生した人身事故の影響で全線で運転を見合わせている東海道新幹線について、JR東海は20時48分に順次運転を再開した。JR東海によりますと、19日午後5時40分過ぎ、静岡の浜松駅で線路内に立ち入った人が「のぞみ49号」に接触したため、運転を見合わせていた。乗務員による車両の点検は午後6時14分から行われ、警察による現場検証とけが人の救出が行われていた。SNSには、「新幹線車内から出られない」「いつ帰れる