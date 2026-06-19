MLB・ドジャースの佐々木朗希投手が日本時間20日のオリオールズ戦に先発登板予定です。今季はここまで12試合に先発登板し、3勝4敗で防御率4.76。前回登板13日のホワイトソックス戦では、4回までソロホームランの1点のみに抑えます。しかし1点リードの5回、先頭に四球を与えてから3連打で逆転を許し、さらに押し出しで4点目を失い降板。後続も打たれたため佐々木投手にさらに失点が付き、この日は5回途中91球、7被安打(うち1被本塁