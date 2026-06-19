お笑いタレントの平野ノラが投稿したモノクロショットが話題を呼んでいる。１９日までにインスタグラムで「娘のお迎えからの習い〜蜘蛛女って言われた〜湿気と紫外線をハイレグチョップ〜」とつづり、自転車を押す平野の姿や帽子、サングラス、口元を隠して紫外線や日差しを対策する様子をアップした。この投稿には「あら、ヘプバーンみたいで素敵」「カッコイイ」「若い頃の徹子さんかと」「スパイダーウーマン」「え？だれ