◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１９日・東京ドーム）巨人のドラフト２位・田和廉投手が１回を１１球でパーフェクトに抑えた。２―３の８回に４番手で登板。この回先頭の３番・石伊を捕邪飛に打ち取ると、続くサノーを中飛、細川を空振り三振とし、テンポよく３者凡退に仕留めた。田和は今季２４登板目。１１日・楽天戦以来の登板で好リリーフした。